曾受母親被捕拖累停學 韓韶禧揭心酸身世 直認報細數

韓國「最美小三」韓韶禧被揭報細一歲後直認不諱，坦言因為心酸的童年往事，不得已在出道時虛報年齡，又自爆小學時曾因母親涉詐騙入獄，她因此停學一年，實際年齡是30歲。

韓韶禧於今年初認愛男星柳俊烈後，與對方舊愛惠利隔空開戰，即使她快速斬纜回復單身，但依然是非不絕，前日更被爆虛報年齡。官方報稱1994年出生的她，被韓媒大爆實際生於1993年，即是將於本月18日迎接31歲生辰。她隨後透過事務所承認此事，透露升讀小學四年級時，因母親涉詐騙被通緝，她被迫遷往蔚山居住並停學一年，其後母親入獄，她才繼續升讀小四。事務所指當初不願透露她曾停學一年的事，是擔心此舉會令其母私生活曝光，有損藝人形象，故此報稱她生於1994年。

處女作票房仆直 據悉韓韶禧父母在其5歲時離異，由祖母帶大的她幾乎沒與母親接觸，長大後才得知母親欠債。她在出道前努力替母還債，但母親卻利用走紅後的女兒之名詐騙，韓韶禧決定與對方劃清界線。其母因涉嫌在多間網吧經營非法賭博網站，於今年9月3日被捕，目前仍然關押中。

而韓韶禧與女星全鍾瑞私交甚篤，外界一直以為兩人同齡，消息爆出後才得知她實際上較對方年長一歲。另外，韓韶禧主演的處女電影《暴雪》上月23日在韓國開畫後，票房仆直，開畫一周僅得3,930人次入場。反觀懶理是非的惠利，今年工作量大增，頻頻在社交網晒品牌宣傳照吸金。