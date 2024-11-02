暢所欲玄：最怕鬼的Top 3星座

萬聖節剛過，今日就講下最怕鬼怪靈異東西的頭3大星座吧！

1.巨蟹座：情緒易波動，對家庭和安全感有很強的依賴，任何可能破壞這些的因素，像鬼故事或靈異現象，容易引起他們的恐懼。豐富的想像力也會讓巨蟹座在腦中放大這些恐怖情景，加上他們往往對自己親近的人和環境有強烈的保護欲，這會增加他們對未知和無法控制的事物的恐懼，因為他們無法確保親人和自己不受傷害。

2.雙魚座：豐富想像力和高度敏感使雙魚座特別容易感受到靈異現象帶來的恐懼，又容易被自己的想法困擾，把不確定的事物想像得更加恐怖。此外，雙魚座對神秘和未知有強烈的好奇心，容易陷入恐懼中，因為他們會深入思考和揣測那些無法解釋的事情。雙魚座也會受情感的波動影響，更易受外界的恐怖故事所感染，繼而擔心並放大這些情景。另外，他們對自己內心的敏感度高，常常會因過度分析而加深恐懼感。

3.雙子座：容易被新奇和未知的事物吸引，但這也可能讓他們對靈異現象感到害怕。雙子座擁有活躍的思維和豐富的想像力，可以迅速聯想到各種可能的恐怖情景，繼而感到不安。此外，雙子座的情緒不穩定，容易受外界影響，導致對鬼怪的恐懼更為強烈。

占星師Scorpio