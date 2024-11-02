娛樂

卡洛琳火辣水着騷胸

台灣啦啦隊「Fubon Angels」成員卡洛琳，有着甜美靚樣及玲瓏浮凸身材，不時於社交網大派福利。日前她晒出着比堅尼的性感靚相，大晒白滑牛奶肌及小蠻腰外，水着的中空設計更將渾圓美胸展露無遺，引來網友留言：「夠辣」、「裁判：嗶！犯規！」
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