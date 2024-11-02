張嘉倪解封 「復出」不被睇好 Baby內地難發圍 遊日散心

鋪路食「回頭草」？

至於Angelababy被傳自知難在內地有更好發展，故頻頻在發迹地香港現身，似為食「回頭草」而鋪路，只是未有新搞作前，再被發現到日本旅行。昨日有網民在社交網上載Baby遊日本Kitty展的照片，雖然她用口罩遮大半邊面，又僅被影到背部及大側面，但其啡色帽被認出曾在港行街時戴上，所以網民認定是Baby，留言謂：「戴着口罩臉超級小，排隊就在我前面，但沒有打擾她，可能Kitty展的進館時間太長了，排了一會就走掉。」又透露未見其兒子小海綿同行，估計她和朋友去玩。另外，又有網民見戴住同一頂帽的Baby在大阪排隊買甜品。