張嘉倪解封 「復出」不被睇好 Baby內地難發圍 遊日散心
內地有「最美妃子」之稱的女星張嘉倪，和藝人Angelababy於去年10月疑現身韓國女團BLACK PINK成員Lisa參演的法國巴黎「19禁」歌舞騷，令「女神」形象受損外，連事業發展都被煞停，兩人的內地社交平台帳號出現「違反相關法規」而遭禁言，疑被官方封殺，網民無法追蹤及發訊息。
經過約3個月的「過渡期」後，Baby於今年1月獲解禁，至於張嘉倪的帳號則多等9個月，於前日才告全網恢復正常。據行內人士透露張嘉倪之前曾多次嘗試「復出」，現獲「重生」相信必有更多舉動，除不斷試探網友底線，待時機成熟或是人緣和口碑恢復後，必爭取機會收復失地，只是網民一致不睇好，覺得她難回復人氣。
鋪路食「回頭草」？
至於Angelababy被傳自知難在內地有更好發展，故頻頻在發迹地香港現身，似為食「回頭草」而鋪路，只是未有新搞作前，再被發現到日本旅行。昨日有網民在社交網上載Baby遊日本Kitty展的照片，雖然她用口罩遮大半邊面，又僅被影到背部及大側面，但其啡色帽被認出曾在港行街時戴上，所以網民認定是Baby，留言謂：「戴着口罩臉超級小，排隊就在我前面，但沒有打擾她，可能Kitty展的進館時間太長了，排了一會就走掉。」又透露未見其兒子小海綿同行，估計她和朋友去玩。另外，又有網民見戴住同一頂帽的Baby在大阪排隊買甜品。
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