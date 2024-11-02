旅遊區驚變「難民營」 粉絲輪班霸位 姜濤隔空打氣

男團MIRROR兩大人氣王姜濤與Anson Lo的粉絲為偶像造勢，無懼風雨露宿，無所不用其極。由於組合將到大嶼山昂坪出席記者會，有「姜糖」早於半個月前已出動櫈仔、帳篷霸位，令旅遊景點慘變「難民營」；而「神徒」亦出奇招排隊，令西九場館外圍出現「紙龍」奇景。

《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記者會將於下周一（４日）假昂坪廣場舉行，據知MIRROR將偕其他歌手出現為明年1月1日的頒獎禮熱身，往年有粉絲提早到廣場霸頭位，今年情況更誇張，各批粉絲割據不同區域，幾乎只留空了記者會舞台位置及一條通道於各店舖前，場面誇張。

有網民直擊昂坪的實況，影片中見場地管理公司架起鐵欄，欄內有不少帳幕。現場估計有逾百名「姜糖」（姜濤粉絲暱稱）佔據多個位置，除有露營帳幕，還有膠椅、膠墊等大量物品。有網民透露「姜糖」以貼紙及印仔識別自己友 ，沒有記認的「姜糖」均不能在區域內逗留，相當有規則。

據知「姜糖」為佔地利實行輪班制霸位，有人每日收工後即直達現場，有「姜糖」在網上發文：「望住呢個『糖區』，乜嘢辛苦都值得，放工就上昂坪，仲有一大堆物資，逐批逐批運上嚟，只要為姜濤爭取到最好嘅，乜嘢都唔辛苦。」另有「姜糖」表示︰「唔係我哋想咁做，係人哋已開咗隊，不能不上去霸位，『糖區』好重要。」而姜濤得知粉絲為支持他而捱更抵夜，曾在社交網留言：「辛苦大家了，好好照顧自己，不要生病，不舒服不要硬撐。」

Anson Lo粉絲出「紙龍」 另外，Anson Lo、女團COLLAR、魏浚笙、P1X3L成員吳啟洋、周殷廷等今日假西九演出音樂節，而日前有網民指「神徒」（Anson Lo粉絲暱稱）在會場外以「A3紙」霸位，令現場周邊未見人龍，先見長長的「紙龍」。