獨家專訪：做手術心慌慌 蔣家旻老公陪瞓病房 自豪冇揀錯人

藝人蔣家旻早前拉埋天窗，大讚老公可靠，之前她入院做手術，獲對方在病房陪足4日3夜貼身照顧，令她自豪冇揀錯人，除了成為人妻，她今年同時升呢做老闆娘，創立自家拌麵品牌，實行家庭、生意及演藝工作3線發展。

蔣家旻（Angel）由《愛．回家》的「馬子妮」到《美麗戰場》的「反骨琪」，觀眾見證着她一步步的成長，今年9月她多了一個身份，與電視台高層周永基步入婚姻殿堂。講到夫婦相識逾10年始拍拖，她解釋：「初時佢對我有意思，但佢要去台灣工作，覺得如果表白後要分隔異地，不如唔好開始，所以大家維持朋友關係，後來佢工作穩定咗，可以抽多啲時間喺香港，於是向我表白，我覺得係Timing問題，如果佢太早表白又未必行到依家。」她不諱言被求婚前已認定對方為另一半，大讚老公有責任感及安全感，她憶述年初時因盲腸炎入院做手術，此事令她堅信選對人：「做手術對我嚟講係好大件事，因為從來未入過院，當時個心好驚，但佢幫我處理好所有嘢，直接喺病房瞓，又帶埋電腦喺病房做嘢，陪咗我4日3夜。」

升呢做埋老闆娘 除了成為人妻，Angel今年首嘗當老闆滋味，投資自家品牌拌麵，還冧指是多得老公相助：「我向來好鍾意食麵，老公有做生意經驗，佢教我應該點做，又介紹人脈同廠畀我，依家出咗兩款口味，全部由台灣製造。」她透露今次投資了6位數字，暫時銷量還可以，又指生意剛起步，沒想過賺大錢，蝕少當贏。

雖然要兼顧家庭及生意，但Angel強調不會放棄幕前工作，坦言：「我一開劇就照顧唔到屋企，老公同奶奶都明白，所有人都好體諒我，冇叫我唔好做嘢，老公識我嘅時候已經知道我好鍾意演戲。」相反不用拍劇的日子，她會專心做「煮」婦，自評在廚藝方面頗有天分，主要靠網上睇片自學，丈夫也讚好味。