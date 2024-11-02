娛樂

李多慧晒中文防詐騙

韓籍啦啦隊女神李多慧近年轉戰台灣發展及定居，日前她受當地刑事局邀請拍攝反詐騙廣告，呼籲民眾慎防受騙，全程講中文的她引來不少網友留言大讚：「多慧太可愛了啦」、「多慧來拯救了」、「說中文好可愛！」
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