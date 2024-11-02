中娛星動：遭公司起訴違約 鞠婧禕反告偽造文件 申請筆迹鑑定

內地小花鞠婧禕被經理人公司起訴違約，但她堅稱沒有簽過任何延長合約的補充協議，斥對方捏造文件，並申請筆迹鑑定。而有傳將會與她簽約的和頌傳媒，立即與鞠婧禕劃清界線。

鞠婧禕是女團SNH48成員，並擁有「4千年一遇美女」的美譽，她早前聲稱跟經理人公司「絲芭傳媒」完約，撇清關係四出謀後路，不過就爆出合約糾紛。昨日雙方各自發功，羅生門事件繼續發酵。

絲芭傳媒起訴鞠婧禕，發聲明指她未經公司許可，私自接公開商務活動，而且她與公司所簽署的《SNH48專屬藝人合約》及補充協議未到期，目前絲芭傳媒依然是她的獨家經紀人，現在正起訴鞠婧禕違約，已經進入司法程序。同時起訴未經公司許可，邀請鞠婧禕進行商務活動的第三方公司及品牌。

惟早前一直否認簽了補充協議的鞠婧禕，於官網發聲明表示：「2018年9月10日雙方簽署《專屬藝人合約》補充協議為對方捏造，我方藝人鞠婧禕沒見過也沒有簽過。我方已於今年7月起訴，並申請法院進行筆迹鑑定。」聲稱舊東家偽造假補充協議，已經起訴絲芭傳媒，雙方就事件各執一詞。

「新東家」極速割席 前日有羽絨服品牌宣布鞠婧禕成為代言人，爆出合約風波後，品牌官方客服向外表示：「鞠婧禕目前是品牌代言人，代言合同都是合法合規的，對於絲芭傳媒的聲明一事，我們會記錄反饋。」

而鞠婧禕聲稱與絲芭傳媒解約後，她的去向成為了大家關心的重點，有傳她將會與和頌傳媒簽約，不過現在鬧出合約風波，和頌傳媒立即劃清界線，指鞠婧禕並非旗下藝人，相關糾紛與公司無關。