11月2日(六)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
11月02日 (六)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
李元玲封「最美小惡魔」
馬來西亞「鋼琴女神」李元玲樣靚身材正，名副其實是天使魔鬼混合體，經常會在社交平台Po靚相的她，前晚化身多個造型，其中一款Dark Fairy黑魔女造型，明顯最受網民歡迎，她僅穿黑Bra、黑內褲和黑絲襪，背後加上黑翅磅，神秘又性感，網民大讚好靚好辣好索，封她做最美小惡魔：「呢隻鬼咁少布嘅？」
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20241102-1102_00282_025/李元玲封「最美小惡魔」
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc