李元玲封「最美小惡魔」

馬來西亞「鋼琴女神」李元玲樣靚身材正，名副其實是天使魔鬼混合體，經常會在社交平台Po靚相的她，前晚化身多個造型，其中一款Dark Fairy黑魔女造型，明顯最受網民歡迎，她僅穿黑Bra、黑內褲和黑絲襪，背後加上黑翅磅，神秘又性感，網民大讚好靚好辣好索，封她做最美小惡魔：「呢隻鬼咁少布嘅？」