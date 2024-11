娛圈單打：脫亞入歐易 認祖歸宗難

咁煲完《黑白大廚》後仲有乜嘢好睇呢?剛好Netflix公布一周收視,Netflix電影《行動倒數》(Don't Move)以逾2,000萬觀看次數登上榜首,問題係眾所周知,Netflix自家製作電影,十部有十一部爛片,伏味甚濃,肯睇新上架Netflix電影被譽為「試伏器」,如果大文豪莎士比亞翻生,佢都會話To be or not to be, this is Netflix。