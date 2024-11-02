獨家訪問：陳自瑤叫老公多陪囡囡 王浩信登陸插旗 密密斟Job

視帝王浩信離巢無綫後，日前正式簽約內地經理人公司，他坦言期望跟更多不同演員合作，擦出火花。而他跟「娘家」無綫關係良好，身為台慶劇男主角的他，坦言即將返港配合宣傳。

王浩信去年離巢無綫後主力內地發展，日前他終於跟內地娛樂公司「天浩盛世娛樂」簽約，此公司本身有炮製自家劇集及綜藝節目，旗下藝人有戚薇、姚安娜、陳飛宇等，而娛樂公司亦於其官網公布消息歡迎浩信加盟，並配文：「王浩信簽約天浩盛世，歡迎演員王浩信加入天浩盛世大家庭，未來一路相伴，開啟全新旅程。」

浩信昨日接受本報獨家訪問時謂：「內地工作全部由佢哋幫我處理，包括所有劇集同媒體安排，佢哋嘅劇集有好多都對我好合適，所以依家一路都有傾緊啲劇本同綜藝節目，至於香港工作方面，公司都好好，畀番空間我自己處理。（會唔會同內地公司旗下藝人合作？）都有機會嘅，因為公司都好多藝人，作為一個香港演員，希望有更多唔同嘅可能性，唔係剩係演香港人角色，希望有更多唔同題材同角色發揮。」

返港助陣谷台慶劇 而他有份參與的無綫台慶劇《黑色月光》剛剛在港開播，劇中他與林夏薇、楊茜堯之間的錯綜複雜關係令人看到肉緊，他跟兩位女主角更有激咀戲份，問他之後會否返港作宣傳？他謂：「會呀！呢段時間完成合約流程同處理埋手上啲工作先，之後我就會返嚟一齊宣傳。」

而浩信的太太陳自瑤昨日出席無綫節目巡禮，問到有否追看《黑》劇？她坦言因為忙於做電商活動，剛剛才在內地做直播帶貨返港，所以未有時間看。說到浩信簽了內地經理人公司，她說：「我知，兩年前佢已經離巢，係好事，希望佢有時間多啲返嚟陪個女。（唔需要陪你？）因為我都好忙。」她強調夫婦倆沒有為搵銀丟下女兒：「我以前都付出好多，囡囡細個嘅時候，我成日都陪佢，近年工作忙先係咁，估唔到囡囡暴風式成長、好獨立，就算我內地有工作，一有時間都會返嚟香港陪佢。」

此外，前晚首度登場飾演林夏薇年輕版的梁超怡亦引起網民關注，雖然她拍劇經驗尚淺，但演繹心心眼表情說服力十足，其中一幕含淚食飯樣更是我見猶憐，她直認接到角色後很緊張，更怕會影響到薇薇，但薇薇很好，事前教她如何演繹角色。