無綫節目巡禮 陳豪黎耀祥霸C位 陳曉華獨攬4劇封后 拒與朱敏瀚合照

近年備受無綫力捧的小花陳曉華（Hera），昨日在節目巡禮上獨佔鰲頭，15套推介劇中雄霸4套，成藝人之冠，封TVB新一代「劇后」；而「劇王」則由馬國明與馬貫東平分秋色。事業得意的Hera昨日跟緋聞男友朱敏瀚同場，雖然避合照，但揚言不抗拒合作。

無綫昨日假將軍澳電視城舉行《TVB同行創新節目巡禮2025》，向廣告客戶推介來年劇集及綜藝節目，全台逾百花旦、小生大晒冷，包括陳豪、黎耀祥、陳展鵬、陳曉華、張曦雯、劉穎鏇、龔嘉欣、羅子溢、陳自瑤、陳煒、蕭正楠、蔡思貝與馬貫東等，場面墟冚！大合照時，視帝陳豪、譚俊彥及黎耀祥被安排企C位，地位超然；至於緋聞男女朱敏瀚與Hera表現避忌，更拒絕應記者要求合照。

巡禮中力推的劇集共15部，當中以近年火速上位的小花Hera佔劇最多，包括《金式森林》、《死有對證》、《夫妻的博弈》及《新聞女王2》共4部，力壓3劇在手的陳煒，堪稱「劇后」！至於男藝人方面，視帝馬國明與馬貫東各有3劇成「劇王」。

婚期唔使商量 升呢「劇后」的Hera對自己來年有多少套劇懵然不知：「未來希望做多啲唔同角色，唔好只係演『戀愛腦』，喺《夫妻的博弈》會同馬國明合作，我飾演女強人。」問是否因事業處於上升期而決定5年內不婚？她說：「係我理想，想做多啲事業，衝刺吓。（有冇同朱敏瀚商量過？）係我自己決定，唔需要商量。」她又否認兩人避合照：「冇避，佢做緊其他嘢，我唔介意同佢合作，唔會抗拒。」

現場所見，陳豪大受客戶歡迎，爭相合照，提到最近經常在內地被野生捕獲，他說：「因為成日去工作。（轉移重心？）我喺香港住，總之兩邊做。」問是否因工作增加，故多買幾個60萬包包送太太陳茵媺？他笑說：「你哋個價都係錯。（一年氹太太幾多次？）氹有好多方法，可能我讚佢靚同錫吓佢已經係氹。（咁一年買幾多包包？）我唔會話畀你哋聽。」

張曦雯視后戰有信心 至於黎耀祥談到頒獎禮，揚言有信心憑台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》躋身視帝5強。對於無綫劇集減產，他坦承製作少了，但他向來不挑劇本，相信公司會為他安排最合適的。至於合拍劇，他認為有利有弊，合拍劇需要更多演員，希望能拉上補下，望人人有工開。

而張曦雯與劉穎鏇齊齊受訪，張曦雯揚言會做好本分：「我會企定定，歡迎客戶同我影相，好開心大家都喜歡《企業強人》。（有冇信心爭視后？）信心唔可以冇，抱一個希望，不過今年對手好強，好似楊茜堯咁係神級，入到5強都好好！」