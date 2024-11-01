髮線上移妝唔掂 安祖蓮娜走樣趕客

荷里活影壇女神安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）出名省鏡，不過日前出席新片《Maria》在洛杉磯舉行的美國電影學院（AFI）放映活動時卻跌晒Watt，除了換上「師奶味」極濃的攣毛新髮型外，更被發現髮線上移！

有網民瘋傳安祖蓮娜出席放映會的照片，批評她的妝容過白，而她近距離接受媒體訪問時，更驚見額角髮線嚴重向上移。不少人看過照片後紛紛留言指她走樣，擔心其情況：「佢OK嗎？」另有網民直言：「第一眼認唔出係安祖蓮娜祖莉。」當中不少人都認為她「極速衰老」。其實今次已非安祖蓮娜首次被人批評容貌有變，今年9月出席《威尼斯電影節》時，她就被拍得雙手滿布青筋，被嘲似「樹根手」。

Sophie與Lucy爭做「羅拉」 另一方面，安祖蓮娜改編自同名電視遊戲的電影《盜墓者羅拉》（Tomb Raider），近日被爆將拍成劇集新版本。據知，有串流影視平台計劃將《盜》片拍成劇集，目前正秘密進行選角。有指《權力遊戲》（Game Of Thrones）英國女星Sophie Turner與《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》（Bohemian Rhapsody）女星Lucy Boynton已先後參與試鏡，爭演「羅拉」一角。網民普遍認為Sophie較適合演「羅拉」，而她日前為慶祝萬聖節而模仿《22世紀殺人網絡》（The Matrix）的角色Trinity，驟眼看造型與「羅拉」有幾分相似。《盜》片已先後兩度拍成電影，除了安祖蓮娜外，瑞典女星雅麗茜亞維嘉達（Alicia Vikander）亦於2018年的版本中演過「羅拉」，當時更找來吳彥祖做男主角，與「羅拉」並肩作戰。