暢所欲玄：十二生肖運程：牛

生肖屬牛的朋友於蛇年只有一粒華蓋吉星而已，而凶星則有4粒，分別是天雄、白虎、天哭、黃旛，運程似乎不太理想。雖是如此，幸好的是，蛇牛拱合之象，內藏着中間人，蛇雞牛為三合局，所以蛇牛為拱合。

凶星白虎主喪病，屬牛的朋友，不利去醫院探病，容易受到病毒感染，由於現在探病都會戴口罩，已經化解了此凶星。黃旛凶星，是指看到殯儀上之旛條，容易出現之不安，如必須出席的，則可帶備百解化解不安。

凶星天雄，是為陽氣太過而轉陰，所謂一陰生而陽吉退。陽刃是指兵刃見血，凡事和緩不急躁，情緒平和，事情自然不會轉凶。天哭，蒼天下雨，日月無光，似是蒼天不得時運。其實天要下雨，正常不過之事，所以多外出運動散步，自然可解天哭星。

華蓋吉星，視為皇帝出行，有華麗的蓋傘，高貴無比，給人尊貴的感覺，受人敬重。同時華蓋吉星，也利於宗教文化、玄學神秘文化，喜好此研究的牛朋友，今年的技術，更上一層樓。蛇牛拱合，更有利於朋友或舊同學作橋樑，有意想不到的好運。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅