萬聖節嘩鬼出籠 陳展鵬接旨扮殭屍 樂宜變身俏護士

昨日是萬聖節，嘩鬼出籠，一眾圈中人齊齊Cosplay晒靚相！「DJ女神」樂宜穿貼身護士服和魚網絲襪，凹凸有致的好身材及纖細白滑長腿相當吸睛，她配文：「需要護士姐姐嗎？畀個額頭嚟探吓熱先！」大批網友激讚好性感！至於無綫小花何依婷及廖慧儀各自到主題樂園遊玩，依婷化身黑魔女大晒白滑玉背，廖慧儀則行靚女路線，穿銀色露腰裝，夠晒醒神。

炎明熹自嘲似燒鵝 視帝陳展鵬與老婆單文柔及女兒Quinta也湊熱鬧變身「殭屍家族」，原來搞鬼造型是女兒的主意，「殭屍夫人」單文柔表示：「呢輯相係為Quinta而設，佢嘅節日感應該係遺傳我。話說學校有Halloween派對，放學後佢話今年要扮壞人，我哋全部都要扮壞人。我買咗衫返嚟之後，佢急不及待要試，仲玩咗一個下午捉壞人遊戲。」

至於「樂壇小天后」炎明熹（Gigi）日前與《聲夢》好友鍾柔美及潘靜文等慶祝，其日本幽靈造型維肖維妙，瘋狂一夜後，Gigi在社交網分享變身過程，不過竟笑指自己似燒鵝，其古靈精怪的思維實在令人哭笑不得！