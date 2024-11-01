獨家訪問：首訪北京感新鮮 陳曉華羅天宇 行孖咇開「食」戒

藝人羅天宇偕陳曉華到內地宣傳台慶劇，同樣是首次到訪北京的他們，齊齊出外品嘗地道冰糖葫蘆及北京鴨，曉華興奮表示：「我實現晒所有願望，好開心！」而天宇宣傳時對粉絲的窩心舉動，獲讚是暖男。

無綫力捧小生羅天宇和花旦陳曉華在台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》有感情線，最近齊齊到北京宣傳，首次到訪當地的他們孖住外出打卡，拍下不少美照，似足一對小情侶。陳曉華接受本報獨家訪問時說：「今次專程去到嗰邊宣傳，雖然行程好趕，但有少少時間，我哋都即刻出去影相。第一次去北京，出門時睇過天氣預測話得9度，但其實唔係好凍，好彩唔係帶咗好多衫。出發前我好期待食到北京嘅鴨，同埋好多地道小食，全部都實現咗，所以此行都非常開心！」

胡定欣即場「灑錢」 天宇則表示：「我係第一次嚟北京，覺得好特別，因為宣傳劇集而去咗一個從未嚟過嘅地方，大家都好熱情。我哋接受內地傳媒訪問，又要去見面會，休息時間唔多，但因為呢套劇令到不少內地粉絲認識自己，真係幾開心。」不少粉絲現身活動撐場，他們想送花給天宇時，一度被保安阻攔，但天宇主動上前接過禮物，獲讚是「暖男」，天宇坦言：「有班粉絲係專登買機票由香港飛去北京，好窩心，而自己好少同內地粉絲接觸，今次真係一個好特別嘅機會。」

此外，《巾》劇昨晚播出的一集中，胡定欣跟好姊妹莊思明、關嘉敏及邵初等上演一場瘋狂「夜總會之舞」，關嘉敏一招近乎180度拗腰的動作更是吸睛。而定欣在內地宣傳時，即場神還原「七爺招牌灑金錢」的動作，令觀眾相當興奮。