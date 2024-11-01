陳懿德減磅撼「大騎樓」 郭珮文表情失控 開餐反白眼

無綫「咪神」郭珮文與陳懿德早前到日本拍攝旅遊節目，郭珮文準備了3套泳衣上陣，迎戰減了8磅的陳懿德。出名「天然呆」的郭珮文更被爆不時有搞笑行徑，例如開餐突然反白眼。

藝人黎諾懿、陳懿德與郭珮文昨日現身將軍澳電視城，出席無綫旅遊節目《自駕德島》記者會。諾懿早前與兩位女神到日本德島拍攝一星期，除了品嘗美食外，兩位女神更大騷身材浸溫泉及玩水上活動，畫面養眼！

首次拍旅遊節目的「大騎樓」郭珮文指今次準備了3套泳衣，除了浸溫泉，連玩激流和直立版都以泳裝上陣。問到事前可有Keep Fit？她說：「冇呀，所以狀態可能唔係幾好。」陳懿德則自言擔心與「咪神」以泳裝碰頭，所以事前努力減肥一個月，減了8磅「應戰」，身材卻因此有點縮水，不過旅程後體重已打回原形。

黎諾懿讚有綜藝感 黎諾懿被問到是否與兩位靚女一起浸溫泉，他笑說：「梗係唔係，係分開浸，因為個溫泉好細，同埋觀眾都係想睇佢兩個靚女。」對於兩人的泳裝Look，他指各有各靚：「係兩款唔同嘅車，一部係賽車，一部係電動車，實用為主。」

出名「天然呆」的郭珮文節目中不時發呆，諾懿指她不是扮嘢，而是獨有的綜藝感：「好似佢食食吓飯，突然間反白眼，『師傅到』咁！」郭珮文回應：「我都唔知發生咩事，有時啲表情都不受控制，本身個人都比較呆，多謝佢哋兩個照顧。」