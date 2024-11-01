Aka拳來腳往做打女

前女子組合Super Girl隊長趙慧珊（Aka）經常做運動來保持完美身形，故現年37歲的她依然少女味濃。近日她在社交平台分享一段影片，見她化身做打女，與拳擊教練對打，她用盡全力出拳兼起飛腳踢，認真勁揪，睇到一眾網友紛紛留言大讚有型，封她為「最索打女」。