男團MIRROR成員呂爵安(Edan)的胞妹呂蕙如(小如豬)20歲生日,Edan抽空跟妹妹慶祝。出名是「妹控」的Edan,向來甚少分享家庭照,不過趁妹妹生日破例晒全家福,但他有用Emoji遮住父母的樣子,繼續低調。而兩兄妹的合照中,兩人頭貼頭捧蛋糕,Edan嘟嘴想錫小如豬,不過小如豬就刻意擰開頭,擺明拒絕阿哥的香吻,溫馨得來又搞笑!Edan留言祝福妹妹:「Happy birthday to my love. 謝謝你20年前來到這個世界,thank you for always being there for me.」獲粉絲大讚是絕世好哥哥。