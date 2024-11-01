Tiger露肉淪笑柄 Ian帶病開工受欺凌 搞破壞拆場

男團MIRROR再以小組形式推出新歌，4位成員陳卓賢（Ian）、柳應廷（Jer）、邱士縉（Stanley）及邱傲然（Tiger）在新歌MV化身打工仔，其中Tiger罕有穿背心露手臂，Ian拍攝當日則身體不適。

Ian、Jer、Stanley及Tiger的小組歌曲《吃腐肉的鷹》前日推出，以型格曲風登場，帶來與MIRROR過往作品截然不同的感覺，MV中上演一場職場殘酷物語。在上一次MIRROR演唱會中，Jer、Stanley和Tiger試過以樂隊形式演出，今次再接再厲，並找來女歌手陳蕾為小組度身訂造暗黑型格感覺。他們與陳蕾討論歌曲主題時，大家都很想以禿鷹吃腐肉這個自然生態反映一些社會現象，透過歌詞申訴，釋放憤怒。

Stanley最啱演保安員 MV中，他們分飾辦公室不同崗位，Ian扮演白領上班一族，Jer飾演Office Boy，Stanley做保安員，Tiger就做清潔工，他們在辦公室遇上各種職場欺凌。拍攝當日，Tiger以背心上陣，少有騷出手臂，惹來其他人取笑，指從未見過如此帥氣的清潔工，Stanley則被指跟保安員角色完美切合。最後他們由麻甩打工仔造型，轉換成為西裝骨骨的大老闆，帥氣十足。拍攝當日，Ian身體不適，但依然落力演出，其中一幕4子肆意破壞辦公室，各人毫不留力，不少道具都被破壞，碎片四處飛彈，幸好一Take過順利完成。