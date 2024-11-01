獨家專訪：渣男人辦 享受捱鬧 床戰林夏薇有怨言 馬志威接「死亡問候」

藝人馬志威首次拍無綫劇就有幸夥拍兩大視后林夏薇和楊茜堯，劇中艷福無邊，與多位女演員都有激情戲。不過，「攞盡福利」背後，演「渣男世一」的他卻被問候「幾時死」，還遭嘲諷「好樣衰」，但他認為愈多謾罵，就代表他愈成功。

馬志威（Edward）在無綫台慶劇《黑色月光》飾演「富三代渣男」蔣基俊，性格囂張跋扈，壞事做盡，且到處留情。日前他接受專訪，直認是「Crazy中的變態」：「鍾意叉人頸，仲好擒得人，同多到數唔到嘅女演員有激情戲，數量簡直係我拍咁多年戲嘅總和，不過都係『蔣基俊』個角色，唔係馬志威本人。」

塑造角色攞成就感 Edward劇中是情慾戲最多的男演員，還遇上林夏薇在床上色誘，但現實中的他絕不享受，皆因會拍到「好攰」，而且極尷尬，他說：「一啲都唔Enjoy嘅，又要就鏡頭，拍呢啲戲唔可以亂嚟，要尊重女仔，所以事前要溝通好，同對手講明會掂到邊度同點咀法，好在冇人投訴過我鹹豬手或鹹豬嘴，多謝啲女演員咁信任我。」劇集在內地率先播出，由於角色太乞人憎，曾有網民留言：「幾時死呀你，喺第幾集死呀？」對此，Edward笑說：「我真係就快死，因為好多宣傳，真係攰到死！雖然唔可以劇透，但個角色都差唔多去到最尾嘅。」

除了在內地劇集《三十而已》演過「出軌男」外，Edward以往的形象及角色都屬「正氣男」，直言今次拍《黑》劇已做好隨時當街被臭罵的準備：「我唔怕畀人鬧，反而有少少覺得愈鬧愈開心，證明我成功塑造咗個乞人憎角色出嚟。對演員嚟講，付出咗努力而得到認同係開心。（係咪恨攞獎？）有就開心嘅，但我出發點係演好每個角色。」