中娛星動：死敵虞書欣同日出劇 趙露思潛伏半年 施喊功搶話題

內地兩大95後花旦趙露思與虞書欣不時被網民拿來比較，兩人各自主演的劇集竟被安排同日播出，正面交鋒，成為網上熱話！面對勁敵，趙露思當然不敢怠慢，近日頻頻跑宣傳，又自爆曾6、7個月冇劇拍，講到入組後獲讚成熟即眼濕濕，「喊」招一出搶盡風頭，人氣、熱度雙贏！

趙露思搭檔男星劉宇寧主演的內地劇《珠簾玉幕》，與虞書欣夥拍丁禹兮主演的《永夜星河》日前官宣同樣定檔今日推出，兩位花旦打對台，睇頭十足，網民都抱着「食花生」心態，猜測哪部劇會爆出。由網上預約人數來看，《珠》劇以約550萬撼贏《永》劇的400萬，網上平台熱度亦暫由《珠》劇領先，加上男主角方面，憑劇集《一念關山》上位的劉宇寧人氣勝丁禹兮，兩者社交網粉絲人數相差近一倍，故此趙露思的《珠》劇被睇高一線！

劇集預約人數領先，而先前曝光的預告片中，趙露思飾演的採珠奴「端午」險遭侵犯，尺度大膽，未播已贏得話題，引起不少觀眾關注，不過趙露思沒有輕敵，近日頻頻亮相劇集宣傳活動，期間被問到今次拍劇與之前有何不同時？她自爆沒拍劇超過半年：「其實自己進劇組前有6、7個月沒有拍戲了，到劇組後，最常聽到的一句話竟是『我感覺你長大了』。」說到此處，她即雙眼通紅，沉默片刻後更忍不住喊出來，活動主持及台下粉絲紛紛送上安慰，趙露思為免各人擔心，表示自己只是感冒，聽到粉絲大叫要送禮物時，她即露出可愛笑容，朝粉絲身邊走去。

網民質疑又「變臉」 趙露思在活動上梨花帶雨的片段，瞬間在網上瘋傳，大批粉絲大呼心疼，但有網民將焦點放在其臉上，留言嘲諷：「就這臉粉絲還說沒整」、「這臉整形痕迹很明顯」，雖然有負評，不過趙露思一招喊功已成功搶盡熱度！網上隨即有人解構當紅的趙露思為何會大半年沒劇拍，原來去年初她「中招」仍堅持捱夜班拍戲，身體響起警號，加上之後有親人及兩犬接連離開，又遭遇大規模造謠網暴，令她精神欠佳，需要休息調理。

雖然趙露思新劇先贏頭威，不過有網民亦力撐虞書欣的《永》劇有不少優勝之處，指該劇改編自受歡迎小說《黑蓮花攻略手冊》，本身擁有一批書迷作基礎，故事講述女主角不小心誤入《捉妖》小說中，要完成捉妖任務晉級才能返回現實世界，就劇情而言深得網民歡心，而劇中配角祝緒丹、鍾欣潼、陳都靈等都有一定名氣及支持者，絕對有睇頭。