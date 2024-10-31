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三上悠亞萬聖節出「辣」招
今晚便是萬聖夜，嘩鬼出籠！日本暗黑天后三上悠亞，從良後人氣不減，日前她提早舉行萬聖節粉絲聚會，實行與眾同樂，趁機扮嘢之餘又可以吸金。
此外，她又為代言服裝品牌拍攝萬聖節服裝宣傳硬照，化身「純純兔」與「中國娃娃」示人，可愛與性感兼備。
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