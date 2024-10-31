熱戀兩年終斷正 獲男友「人肉速遞」 橋本環奈忘我激咀

日本當紅女星橋本環奈與男友中川大志拍拖兩年，終於失守，首次被拍到二人同框。正於山口縣拍劇的橋本環奈，獲男友「人肉速遞」飛到當地慰藉。她又被爆耍大牌，激走8名經理人。

25歲日本當紅女星橋本環奈，前年被爆戀上合作多次的26歲型男中川大志後，雖然各有各忙，但兩人都積極爭取時間見面，感情持續升溫。本月中，身在山口縣拍攝晨早劇《御飯糰》的橋本，趁住不用開工，急Call男友由東京飛到當地一解相思。

當日，兩口子先到居酒屋醫肚，之後再到便利店買啤酒，手拖手到附近公園邊飲酒邊談心，情到濃時更忘我激咀。期間，中川又在公園載歌載舞逗女友開心，之後便雙雙返回酒店甜蜜度春宵。

冇禮貌 主角地位不保 《御》劇自上月底首播後，收視曾高開16.4%，但開播後辣妹劇情惹來劣評，收視急跌，身為女主角的橋本環奈卻闊佬懶理，更被爆耍大牌。有知情人士爆料，指橋本拍外景時曾因經理人開太陽傘或遞飲品太慢，當眾發惡大鬧對方「冇用」，至今已有8名經理人難頂其臭脾氣而辭職。此外，她對劇組工作人員不禮貌，拒絕打招呼，惹來幕後怨聲載道。有見及此，劇組密謀刪減橋本的戲份，將女主角換成飾演其家姐的女星仲里依紗。