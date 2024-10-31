賈靜雯睇極光 落「嘴」頭

台灣影后賈靜雯出道逾30年，憑亮麗外形及精湛演技圈粉無數，日前她於社交網晒出一家五口到冰島欣賞極光的家庭照，興奮寫道：「好愛這樣的家庭旅遊！」此外，賈靜雯亦分享與大女梧桐妹於極光下嘴對嘴錫錫的照片，冧爆表示：「愛你寶貝，真心希望你永遠健康平安快樂。」