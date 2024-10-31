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張敬軒突擊報答粉絲
歌手張敬軒近期每逢周五至周日也「過大海」開騷，體形消瘦不少，令粉絲都甚為關心，紛紛趁開騷前於會場內外向偶像送上問候和小禮物。而完騷後軒仔亦會現身「謝票」，見他拿起擴音器，與粉絲對話交流，甚至即興Encore清唱幾句，搞到場館外深夜時分仍人頭湧湧，可見其號召力驚人。
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