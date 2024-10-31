獨家訪問：難敵7年之癢陷冷靜期 裕美帶阿媽遊日 林作力數多宗罪

藝人裕美和林作相愛近7年，經歷不少風雨，期間更屢傳婚訊。近日林作突然在網上自爆情變，指決定加入吳若希及雯雯（張致恒太太）等經常投訴另一半的娛樂圈人物。直言與裕美只是有名無實的情侶，又大數對方多宗罪，包括不為他付出、每天18小時對住電話不停工作，及對他施語言暴力，他謂：「嫌棄我廢、嫌我窮、嫌我長得難看……」又上載昔日和裕美熱戀時的溫馨照，配文：「此情已逝。」不過網民就認為林作在「作文」呃流量。

貼「露底照」公審 翻查裕美的社交網，發現她除了上載與林作的合唱照以外，大部分時間都跟女性朋友拍片，有網民指她對林作相當不留情，不時在網上公開他飲醉酒的醜態，更可見醉到露出底褲的林作被「遺棄」在地下，似乎裕美對男友多次醉酒失態而死心。

昨日裕美接受訪問時被問到是否和林作情變，她回應：「我喺日本度假同拍嘢喎，仲帶埋媽咪去探爸爸，父母年紀大，想多啲時間陪吓佢哋，今轉去18日左右。（同林作冷靜期中？）我哋長期冷靜期啦。（點解唔叫埋林作去日本？）佢只鍾意睇書同足球，叫佢去街又唔去，我覺得佢最啱坐監囉。」