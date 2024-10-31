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鄧超鹿晗 齊染「父子」髮色
鹿晗（左）與鄧超皆以紅髮Look示人，即引起網民關注。
內地男星鄧超昨日在社交平台分享紅髮自拍照，竟直接登上熱搜！事緣另一頂流男星鹿晗亦於同日上載了多張紅髮照，恰好兩人經常在綜藝節目中情同「父子」，故被網民笑指是父子同款髮色，更令詞條「鹿晗紅髮自拍」及「鄧超也發了紅髮自拍照」同時登上熱搜榜，合共引來逾4,000萬的瀏覽量，人氣確實不容忽視。
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