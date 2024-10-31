中娛星動：拍男友執導電影 揚威東京 張鈞甯攞獎放閃：有你真好！

台灣女星張鈞甯與男友柯汶利傾盡心力拍攝電影《默殺》，結果二人於東京電影節舉行的「金鶴獎」中齊齊獲獎。張鈞甯今次孖住內地男演員劉昊然稱帝封后，她形容榮登影后是莫大的殊榮。

本屆《東京國際電影節》率先公布「中國電影周金鶴獎」得獎名單，張鈞甯憑電影《默殺》獲得「最佳女主角獎」，男友柯汶利亦憑執導該片勇奪「新銳導演獎」，至於劉昊然則以主演電影《解密》脫穎而出，摘下「最佳男主角獎」。張鈞甯上台領獎時，感謝組委會對自己的肯定：「對演員來說，能得到表演的獎項是莫大的殊榮，從今以後我會繼續努力拍出更多更多的作品。」她更公開放閃，感謝男友：「有你也真好！」張鈞甯於《默殺》中扮演一名在絕境依然堅韌的母親，而該片在內地上映更獲得13.51億人民幣（約14.84億港元）的票房成績，台前幕後皆振奮不已。

至於劉昊然發表得獎感言時表示：「感謝各位對於《解密》的喜愛……感謝所有觀眾，感謝你們依舊喜愛電影和觀看電影。」而他於戲中扮演一名智商極高的解密者，通過釋夢先後破解數十個密碼，角色甚具挑戰性。

時隔多年再披醫生袍 另外，張鈞甯繼多年前於劇集《白色巨塔》中出演醫生後，她於新作《The Outlaw Doctor化外之醫》再次披上白袍，飾演一名充滿奉獻精神、努力治療病童卻忽略了家庭的醫生。開拍前她忙於和多位醫生交流，醫生們察覺出其個性沉着冷靜，是成為外科醫生的重要特質之一，又表示今次角色由她來擔演最適合不過。該片將於下月9日於金馬影展舉行世界首映禮，門票早已被搶購一空。