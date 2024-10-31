娛樂

傅嘉莉中六合彩：唔好叫我請食飯！

藝人傅嘉莉小賭怡情，日前六合彩的金多寶頭獎有1億港元，她亦有投注，雖然未能中頭獎，但也是幸運兒之一，她在社交平台分享中獎喜悅，貼出了是次投注記錄，並寫上：「人生第一次，唔好叫我請食飯。」原來她中了3個半字，投注70元購買10元一注的複式彩券，獲派彩1,000元，可喜可賀。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc