傅嘉莉中六合彩：唔好叫我請食飯！

藝人傅嘉莉小賭怡情，日前六合彩的金多寶頭獎有1億港元，她亦有投注，雖然未能中頭獎，但也是幸運兒之一，她在社交平台分享中獎喜悅，貼出了是次投注記錄，並寫上：「人生第一次，唔好叫我請食飯。」原來她中了3個半字，投注70元購買10元一注的複式彩券，獲派彩1,000元，可喜可賀。