獨家專訪：大讚緋聞男友羅天宇 陳懿德獻「醜」上位 恨做歌手圓夢

選美出身的陳懿德，不介意被醜化，並於節目扮「竹」及「黑板」，終憑醜上位，踏上港姐舞台做司儀，複製麥美恩的司儀路。而她賣醜下一步希望賣聲，一圓做歌手夢。她與羅天宇的緋聞繼續玩神秘，認為另一半若是同行百利而無一害。

無綫藝人陳懿德（德德）於2021年參加選美入行，選美時自嘲肥到似麵包，只憑父親給予信心，雖然8強止步港姐夢碎，不過入行後主攻做司儀，短短3年間有如跳級生，今年做了3個大騷司儀，包括：奧運、香港小姐競選和煙花匯演，備受公司器重。由《福祿壽訓練學院》將臉塗成綠色扮竹開始成為轉捩點，她直言收到工作初時暗暗「吓」了一聲：「監製開頭問我扮竹OK嗎？我話竹？Am I just a joke?哈哈！」後來回心轉意，覺得扮醜很符合自己個性，是少數冇包袱的女藝人，之後好多人向她反映，感覺到她好享受扮醜，讓她增添信心。年初她給自己定下目標望擔任大騷司儀，結果連中三元，台慶司儀是她下一個目標。

富家女自覺條件唔夠好 德德出身富裕，入行全因父母一句說話：「父母叫我放心去做，話搵唔到錢就父母養你。」令她更覺得需要鞭策自己去賺錢，早在讀大學最後一年，她便瘋狂補習賺錢交學費，入行後靠唱歌賺取外快。本身有8級聲樂資格擁有一把靚聲的她，透露有意自資出歌，講述關於這3年追夢的故事。好多人覺得她家境富裕是贏在起跑線，但她不認同：「我自身條件冇其他人咁好，有啲吃力，好多缺點同劣勢，選美時身形最肥，樣唔夠標致，Catwalk又最差，希望唱出鼓勵同路人不要放棄。」

提到緋聞男友羅天宇，德德罕有公開讚對方細心、敬業樂業：「佢咁I型人，喺《巾幗梟雄之懸崖》拍打戲，知道對佢嚟講唔容易。（同你E人好夾？）做朋友夾。」她直言不介意與圈中人拍拖，是百利無一害，就算「另一半」拍親熱戲也不會呷醋。

另外，她與黎諾懿及郭珮文主持的無綫台慶綜藝節目《自駕德島》近日播映，她率先在社交平台上載火紅比堅尼派福利宣傳，揚言收視好靚相陸續有來。