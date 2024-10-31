湊仔忙足12粒鐘 鄭嘉穎被黎耀祥搞到癮起 心郁拍劇

近兩年未有新影視作品的鄭嘉穎自言心郁郁想拍劇，又指煲過無綫劇《巾幗梟雄之懸崖》後，也會幻想如何演繹黎耀祥的角色，自問除了識拍戲外，在其他事也是白癡。

藝人鄭嘉穎、曹敏莉、歌手馮允謙（Jay）及雲浩影（Cloud）昨日出席活動，嘉穎表示近期忙湊仔，主力做司機接送小朋友上學、放學，雖然「工時」長達12小時，但他相當享受：「小朋友大得好快，要珍惜同佢哋相處機會。」現時大仔快6歲，他開始為兒子的升學問題而操心，因為囝囝就讀國際學校幼稚園，所以廣東話能力較弱，他謂：「佢哋喺香港出世，一定要識講廣東話，但二仔只講英語同普通話，所以我孤注一擲，打算幫佢哋報讀我讀嗰間學校。」又指大仔都會講廣東話，可是因他愛睇周星馳的電影，結果學了俗語：「個仔識講『你碌廢柴』，但佢唔知意思，聽到個心離一離，要家長指引。」

問到可有興趣再拍劇？他直言有「戲癮」，尤其捧黎耀祥主演的無綫劇《巾幗梟雄之懸崖》後，他大讚：「祥哥演技有保證，我都會想像自己點演呢個角色。（有咩角色都挑戰吓？）我咁耐冇拍，再拍戲都係挑戰，咁我只識拍戲一樣，就好似湊仔，都係從失敗中學習。」問到可有心儀的女演員？他謙稱未夠班揀女對手，只夠資格選角色及劇本，問到可會揀太太陳凱琳？他則放閃：「佢係我女主角啦，我成個人生都揀咗佢啦。」

雲浩影太靚冇人敢撩 而Cloud剛和家人自首爾度假返港，問到可有艷遇？她說：「冇喎！冇見到合眼緣嘅『韓仔』，可能我太靚，所以啲人唔敢撩我。 」至於Jay之前亦和家人到濟州旅行，但女友已返加拿大工作，所以未有同行，他說：「公司本來批咗10日假期，但依家市道唔好，我年紀唔細，有機會就要衝，明年都未有結婚計劃，但我一早認定佢（女友），我心裏面只有佢一個。 」