娛圈單打：廚房宋仲基 竟然係渣男

三星原名姜勝元，先後喺三間米芝蓮三星餐廳工作，因而在比賽改了這個代號。只有33歲嘅佢，現時喺江南區經營一間一星米芝蓮高級餐廳。雖然佢喺比賽中未能摘冠，但外形討好，係節目下檔後第一個爆紅嘅廚師，不停上電視，甚至被廣告商邀做代言，好不風光。

之但係，人怕出名豬怕肥，尤其如果你有黑歷史，出名即係等於自投羅網，死硬！三星亦唔例外，早在比賽期間，網上已流傳其結婚照，原來這位A女只係「前妻」，二人曾舉行婚禮但未正式註冊。A女向全韓最強狗仔隊「D社」爆料，直指二人一起8年，她動用人脈助三星進入米芝蓮餐廳打工，期間房租、飯錢都係A女供養，現在三星主理嘅一星餐廳，也是由她拉線打點，詎料有人忘恩負義，偷食富貴女客。由於有三星親筆懺悔書為證，吟詩都吟唔甩。接着又有B女走出來，指控被三星無預警分手。B女正正係三星同A女一齊期間，偷食嘅對象。媽呀，貴圈真亂！