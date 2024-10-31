新《聲生不息》高手過招 林憶蓮加盟告吹 容祖兒蓄勢待發

內地音樂真人騷《聲生不息港樂季2》明天正式錄影，樂壇天后容祖兒將與衛蘭及周筆暢等同台較量，薛凱琪亦隨時加盟。之前曾被力邀參與的林憶蓮，據知因正籌備入行40周年演唱會，故已推辭演出。

內地湖南衛視音樂真人騷《聲生不息》之前的「港樂季」、「寶島季」及「家年華」3季均有不少實力派唱將上陣演出，包括李克勤、林子祥、葉蒨文、李玟及楊千嬅等，節目曾帶挈「樂壇小天后」炎明熹及曾比特於內地走紅。

《聲生不息港樂季2》將於明天在長沙開始錄影，有份參與的歌手包括容祖兒、衛蘭、周筆暢、陳小春及李宇春等已相繼抵達當地準備，方力申則擔任節目主持。之前網上流傳的名單上還有李克勤、譚詠麟、薛凱琪和林憶蓮等，但暫時未見他們蹤影。罕有露面的憶蓮本是節目一大亮點，據知單位之前的確曾力邀憶蓮助陣，但有傳她正為入行40周年演唱會作準備，最終決定推掉演出。於昨日的最新名單上，其名字已被刪除。

而憶蓮日前於社交網分享新造型，相信是為演唱會海報拍攝，她配文：「過去的兩個月，規律的作息，準備接下來的忙碌。」見她除了到健身房做運動，又吃得相當健康，準備於個唱以最佳狀態示人。

薛凱琪騷腿養眼 另外，隨時現身節目的薛凱琪日前於深圳亮相音樂會，以低胸吊帶裙示人大晒長腿，相當養眼。今季節目亦有不少飛行嘉賓，網上的流傳名單包括吳若希、周慧敏、泳兒及陳慧嫻，吳若希目前忙於舉行內地巡唱，日前為江門站排舞的她以露腰裝示人，大擺揸槍甫士，狀態十足。