失場品牌騷惹不滿 Gisele突傳大肚 「展開人生新一章」

巴西超模Gisele Bundchen早前突然缺席國際內衣品牌的大型內衣騷，令不少粉絲大為失望及不滿，但原來她缺席背後有苦衷，44歲的她被傳再度懷孕！

據知Gisele胎兒的「經手人」正是她的33歲巴西柔術導師男友Joaquim Valente，雖然她暫未有親自證實再度懷孕的消息，但有美國傳媒已表示有關方面已向他們證實喜訊。消息人士爆料表示：「Gisele同Joaquim好開心人生新嘅一章即將展開，並好期待為整個家庭創造和平同愛嘅環境。」曾於1999年至2006年期間擔任品牌天使的Gisele今年疑因懷孕而沒有行騷，如今真相大白之後，有粉絲即留言「轉呔」表示：「講真，初時佢缺席內衣騷係有唔高興。不過依家知道佢因為有理由而缺席，所有嘢都變得合情合理！」

率先通知前夫 Gisele與Joaquim自2022年11月疫情期間傳緋聞，當時他們經常被傳媒影到出雙入對，亦帶同Gisele與前夫生的子女一同外遊度假。若然「有喜」屬實，今次是Gisele的第3名子女，她與結婚13年的美式足球明星前夫Tom Brady育有一子一女Benjamin與Vivian，離婚後共同撫養子女。有傳Gisele在傳媒爆她再度懷孕之前，已率先通知前夫Tom及兩名子女，據知Gisele此舉是為尊重前夫不想他和其他人要睇新聞才知她有喜。