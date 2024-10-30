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岑杏賢 請客被「搶錢」
藝人楊秀惠日前在社交網分享一條與前港姐岑杏賢聚會的影片，並表示：「當和好朋友出去吃飯，準備付款時……」片中見岑杏賢從手袋拿出500元紙幣準備結帳，楊秀惠亦拿出一張500元作狀要付款，但隨即將對方的錢塞進自己手袋，互動搞笑。不少網民留意到岑杏賢的手袋來頭不少，價值25,700元。
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