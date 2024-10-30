吳業坤 「糕」招冧老婆

歌手吳業坤在社交網分享跟日籍太太濱口愛子慶生的照片，原來他訂了高級餐廳過二人世界，並送上一杯似是雪糕或啫喱的「蛋糕」，雖然Size迷你，但愛子一樣笑笑口閉目許願。另一張照片是兩公婆攬實的煙韌照，有老公錫到燶的愛子，笑到見牙唔見眼，相當恩愛！