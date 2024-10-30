朱敏瀚真空添睇頭 劉穎鏇預熱台慶 帶頭跑出

今年是無綫台慶57周年，下月1日將舉行2025年的大型節目巡禮活動，介紹來年重點推介節目。而台慶宣傳片《同一家人，與你前行》雲集多位新生代藝人拍攝，當中包括活力十足的劉穎鏇（Tiffany）、靚仔小生朱敏瀚、港姐冠軍倪樂琳及多位上位小生小花，如周嘉洛、丁子朗、吳偉豪、郭柏妍、游嘉欣、戴祖儀、彭慧中、林秀怡、梁凱晴、梁超怡及廖慧儀等。

郭柏妍纖腰養眼 Tiffany在宣傳片中打頭陣，穿上紅白Sharp醒運動服擺出型格起跑動作，輕觸屏幕後即化身「數碼穎鏇」，甚有噱頭。之後鏡頭一轉，朱敏瀚穿白色西裝真空上陣，以白馬王子造型登場，別具觀賞價值。而首次參與拍攝工作的出爐港姐冠軍倪樂琳，以「女團風」小背心襯熱褲上陣，大騷纖腰及美腿跳舞，至於彭慧中、林秀怡、梁凱晴、梁超怡則齊齊穿白衣，仙氣十足。

備受力捧的周嘉洛、丁子朗、吳偉豪、郭柏妍、游嘉欣及戴祖儀壓軸登場，齊齊向前跑，與打頭陣登場的劉穎鏇首尾呼應。當中丁子朗及吳偉豪晒麒麟臂，而郭柏妍的造型最為吸睛，穿Sports Bra大騷纖腰，打扮充滿青春感。他們日前接受無綫娛樂新聞台訪問，郭柏妍笑指游嘉欣的造型似足錫紙，穿白色連身裙相對密實的戴祖儀，則搞笑自封「護士姐姐」。