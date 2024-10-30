郭晉安獲靚女搭檔賀生日 歐倩怡難抵負評 喊足3日3夜

歐倩怡日前接受HOY TV節目訪問時，坦言沒想過早前在網台節目的言論引起軒然大波，令她匿埋屋企喊了3日3夜，現時說話會更小心。至於其前夫郭晉安則繼續被大家寵愛，日前再獲《白色強人》靚女拍檔張曦雯、朱智賢為他慶生。

無綫視帝郭晉安與歐倩怡（Cindy）離婚後，女方曾於網台節目「失言」，指安仔「見死不救」，惹大眾反感，事後又大呻等錢使，搵工困難，安仔每每被傳媒問及此時，均不願多談，不過歐倩怡則恰恰相反，不斷提及往事。

日前她接受HOY TV節目訪問時，直言復出後壓力不少，談及在網上平台的言論惹來負評，Cindy表示極度不開心：「我完全冇諗過個訪問出街之後，會惹來咁多負評，大家冇見我咁多年，唔知我身體出現過咩問題，經歷過啲乜嘢，坦白講嗰件事之後，我匿埋屋企喊咗3日3夜！我只係用我嘅真性情示人，原來大家會接受唔到。」她又指自己其實從未變過：「我都係一個好多嘢講嘅人，大家冇見我咁多年，可能同大家預期嘅唔同，覺得我好似冇長大過，其實我不嬲都係咁！」

張曦雯素顏搶Fo 相反，正能量、人緣甚佳的安仔就活得相當開心，之前獲多位圈中好友楊茜堯、馬國明等為他舉行「登六」生日派對；而近日，就輪到劇集《白色強人》的拍檔張曦雯（Kelly）、朱智賢及監製羅永賢等為他慶生，Kelly昨日於社交網分享照片，只見她捧着蛋糕步向笑到見牙唔見眼的安仔，還齊齊開心晒V合照。不少網民都表示期待開拍《白色強人》第3輯，更有眼利網民讚Kelly素顏狀態大勇。