中娛星動：孫儷護兒情切 街頭爆罵戰

影星鄧超和孫儷兩夫婦形象一向正面親民，近日突然網傳他們在街上跟人爆口角，孫儷情緒激動，鄧超則抱着孩子眉頭緊皺，畫面曝光後，引發網民討論。

忙為新劇開工的孫儷，日前疑因小孩問題而與人爭執！網上流出一段大陸爆料人「攝影劉大錘」公開的片段，見孫儷戴着口罩及帽子，一面焦急地傳手機訊息及打電話，環顧四周，帶着孩子去找鄧超。不久她跟路人吵起來，孫儷瞪大眼指手畫腳，情緒激動，鄧超站在一旁皺眉，臉色非常難看。離開時鄧超抱起孩子輕拍着背，似在作出安撫。事件曝光後即登上熱搜第一，不少人看影片後，紛紛力挺鄧超夫婦。

代拍族嚇親子女 惹怒鄧超 據現場消息指，疑似是「代拍族」（幫粉絲拍偶像的人）在未經同意下，對着小孩臉近距離拍攝，嚇怕了孩子。不少網友留言怒批：「我是明星罵我行，但要是因為孩子，我寧可被爆也要罵他」、「保護孩子當媽的會變成鋼！支持娘娘罵的好」、「能把鄧超惹生氣真的無敵了」。有網民指從未見過孫儷與別人起過爭執，相信一關係到孩子她就絕不容忍，又指「果然孩子是所有母親的底線」。

另外，孫儷與台灣金馬影帝吳慷仁合演的內地劇《執迷》，曾傳出因吳慷仁「立場不明確」問題而受質疑，接連爆出孫儷罷演和停拍等傳聞，至近日二人終被網友直擊在上海開工。《執》劇導演薛曉路近日接受內地傳媒專訪，表示拍攝基本上按計劃進行，過程辛苦，但男女演員很專業、優秀，現場氣氛開心，很期待演員互飆演技的作品。提到為何選孫儷和吳慷仁，薛曉路表示：「因為他們兩個合適！」又讚孫儷戲路非常寬，演技有質感、有分量，是具影響力的演員，並指吳慷仁對角色有興趣，經過雙方溝通才決定邀他進組。