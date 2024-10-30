被洪嘉豪嫌醜冇「情」講 陳蕾彈魏浚笙鐘 只啱做波友

單身的陳蕾孖洪嘉豪、魏浚笙以「嬲」字組合開騷，雖然拍檔一個有型，另一個有樣，卻不是她心目中的理想男友，皆因洪嘉豪曾嫌她醜樣，她則嫌魏浚笙太有「內涵」，只適合當波友。

歌手陳蕾、洪嘉豪（Kaho）及魏浚笙（Jeffrey）將於11月16日假亞博舉行演唱會，日前3人齊接受訪問時，Jeffrey表示和陳蕾因拍攝遊戲節目而認識，再合作開騷時才深入了解，他說：「原來大家都鍾意打乒乓波，所以覺得大家係夾嘅。」

Kaho聞得兩人同愛打乒乓波便忽發奇想，提議在騷中邊打乒乓波邊唱歌，他就擔任旁述員，不過又擔心惹來「殺身之禍」：「唔知導演聽到會唔會一巴掌冚落嚟呢？不過岑寧兒喺開騷時打機都離晒譜，咁我哋打乒乓波都冇乜問題。」

發展良性3角關係 至於Kaho對Jeffrey近乎「迷戀」，除日日談心外，亦會每天Send同一首歌畀對方：「我日日都聽佢首《傢俬》，但我唔會暗戀佢，只係大家都喜歡音樂。」還考慮在騷中跟Jeffrey合唱，有謂兩男相悅，陳蕾豈不變了「第三者」？她則說：「一時時啦，3個都可以構成關係，唔存在第三者。」

談及Kaho好脾氣，而Jeffrey勝在夠靚仔，問陳蕾如揀男友會偏愛誰？陳蕾則謂各有各好，但肯定難跟Kaho發展，她說：「佢長期都話我醜，大家有機會不妨睇吓我同嘉豪段拍拖片，佢無數次話我好醜樣。」Kaho即補鑊讚她有時也漂亮，只是不知為何當日特別樣衰。問陳蕾是否Jeffrey當男友較理想？她又嫌跟他不夠熟落，因為想了解一個人，最好是熟與不熟之間。