奪走張文傑「初吻」 鄧麗欣大膽冇備案 男友要求MV刪片

藝人鄧麗欣於明年舉行首個紅館演唱會前，推出相隔9年的全新單曲，除唱腔被指似王菲外，更在充滿電影感的MV中，與打星張文傑激咀兼有床戲，不過她竟然忘記向男友備案，結果令男友呷醋，要求刪除親熱鏡頭。

前晚鄧麗欣（Stephy）假尖沙咀戲院舉行新歌《戲一場》MV首播會，近百粉絲到場舉牌應援。在粉絲問答環節期間，Stephy被指唱腔跟以往不同，感覺似王菲，她卻說：「王菲係我偶像，但首歌我係跟作曲人林家謙嘅Demo去唱嘅，係跟佢嘅Key。」

Stephy在MV中一人分飾兩角，還被張文傑攬住由鼻錫到落嘴，兼有床上戲，提到奪走了張文傑的「第一次」，她笑言：「我喺現場先知奪咗佢嘅螢幕初吻，唔好意思啦！（有冇封番利是畀佢？）佢應該封番利是畀我！講笑啫。」問到拍吻戲前可有跟圈外男友備案？Stephy竟說：「我太忙，事前唔記得同佢講，事後佢知道咗就問可唔可以Cut晒佢，不過都係講笑啫。（個Kiss都幾激情。）頭先係大螢幕睇啫，其實都靚嘅，同埋呈現到我想講嘅嘢，（男友會體諒？）佢OK嘅。（將來都可以接受親熱戲？）只要有必要同靚就可以。（有冇同男友講有床戲？）唔使講得咁清楚啦，等佢自己睇啦，都冇乜嘢啫。」

期望Cookies合體 提及明年3月的演唱會，Stephy表示場數由公司決定，但一定不止一場，又指已孭了不少飛債。問到組合Cookies可有機會全員「9餅」現身？她坦言：「我都想，如果成事就好有紀念性，記憶中已經10幾年以上未齊過人，所以今次會預先通知佢哋嚟睇騷。」不過Stephy仍覺得難度不小，因有兩位成員分別在美國及加拿大生活，又要兼顧小朋友。至於可會邀請前度方力申？她說：「佢自己買飛啦。（現任男友嚟捧場？）佢同家人朋友都會嚟睇嘅。」