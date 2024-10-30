獨家訪問：林夏薇籌謀《黑色》大計 《巾幗》贏頭彩 黎耀祥領軍北京造勢

無綫台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》收視高開，身在北京谷劇造勢的主角黎耀祥、胡定欣受訪時非常開心，祥仔笑言等食慶功飯，定欣則玩「劇透」引觀眾繼續追看。至於《黑色月光》女主角楊茜堯及林夏薇，前晚亮相首播會時揚言對收視充滿信心，又指劇中穿搭受網民追捧，帶動熱潮，薇薇大爆計劃設計《黑》劇系列首飾！

無綫兩大台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》及《黑色月光》在翡翠台接連播出，同步較量，由視后楊茜堯、林夏薇及視帝王浩信主演的《黑》劇在內地率先首播，收視與口碑俱佳，開播首兩日已佔據內地多個劇榜榜首，熱度更超越去年台慶劇《新聞女王》的8,740，衝破9,000大關！香港方面雖然前日才首播，但劇集氣勢跟各演員的「戲」場一樣，銳不可當。

《巾幗》亦不遑多讓，搶盡風頭，劇集與內地同步播映，視帝黎耀祥加上視后胡定欣的精彩演出帶挈收視高開，跨平台直播最高收視達23.2點，榮登收視榜首。劇中幾位主角祥仔、定欣、蕭正楠、陳曉華及羅天宇昨日更飛到北京進行首次劇迷見面大會，接受當地傳媒採訪之餘，又即場與觀眾互動，之後會轉戰上海宣傳。

胡定欣玩劇透 對於收視高開，身在北京的祥仔及定欣接受本報獨家訪問時直言振奮，期待觀眾繼續追看，祥仔更笑言若然收視好，大家又可以食慶功飯：「真係好難得，依家觀眾要求好高，呢個成績好不容易，希望收視繼續上升，大家繼續捧場。收視好到時公司又有祝捷，大家又有好嘢食，咁就皆大歡喜！」至於定欣拍此劇曾被網民拿來與鄧萃雯比較，備受壓力，如今收視報捷，她總算放下心頭大石：「我哋喺北京都收到好消息，好開心呀！希望觀眾繼續支持啦！嚟到第2個星期劇情又有好多變化，阿蕭飾演嘅『林才』究竟係邊位？呢個人死纏爛打，煩擾住我同身邊嘅人，呢個人目的係咩呢？真係好有追看性，大家一定要繼續支持！」

另一邊廂，兩位視后楊茜堯及林夏薇，前晚聯同黃翠如、何廣沛等出席《黑》劇首播會。楊茜堯穿上印有角色「余滿月」的肖像T恤，並佩戴月亮耳環，至於薇薇則以Bra Top性感示人，被指「有機心」的她笑言打扮不算誇張，純粹是配合角色「卓慧雲」。

楊茜堯穿搭掀熱潮 之前佘詩曼及高海寧在《新聞女王》的主播裝束吸引不少內地劇迷追捧，如今輪到模仿薇薇及楊茜堯的穿搭，薇薇笑言觀眾的反應屬意料之外：「好多賣嘢平台出現『卓慧雲穿搭』，會介紹我哋角色嘅服飾配搭。」她之前出動不少私伙衫及自家品牌鑽飾拍攝，具生意頭腦的她透露正計劃設計《黑》劇系列首飾，希望趕上劇集熱潮推出。問到若收視好，會否更性感？她笑言不會：「好高興套劇帶動咗我角色嘅『千金風』同茜堯嘅『公關風』着法。」

打扮密實的茜堯指劇中也有性感造型，笑言要平反：「都好多人留意我個公關打扮，我係密實黑暗代表，哈哈！」對於劇集在內地平台播出後獲得不少正面評價，她坦言是一支強心針，對香港的收視也相當樂觀：「要對自己有信心，不過收視都係交番畀觀眾，依家有好口碑已經好開心。」