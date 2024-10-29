東京電影節同場 舊愛松坂拖女 綾瀨遙風騷拋胸 艷壓米倉涼子

日本影壇盛事《第37屆東京國際電影節》昨日揭幕，紅地氈眾星雲集。兩大日劇天后米倉涼子及綾瀨遙同場，各自為新片造勢，蜜運中的綾瀨遙更罕有拋胸亮相，艷壓群芳！

為期10日的《第37屆東京國際電影節》昨日在當地揭幕，紅地氈星光熠熠，雖然現場吹大風，但無損影迷追星的熱情，逼滿紅地氈兩旁集郵索簽名，場面熱鬧！男星山田孝之率領野村周平、仲野太賀、鞘師里保及導演白石和彌等為開幕電影《十一人之賊軍》打頭陣晒冷。

一眾女星悉心打扮赴會，《劇場版Doctor X》的米倉涼子走出同片男星西田敏行猝逝的陰霾，身穿露肩黑色晚裝，翹實拍檔岸部一德開心亮相。與過氣舊愛松坂桃李同場的性感女神綾瀨遙表現風騷，為了新片《Route29》，出道23年來首度亮相東京電影節，她身穿吊帶低胸晚裝與童星大澤一菜及導演森井勇佑登場，性感拋胸，造型吸睛，但行紅地氈時險踩中裙襬。而松坂桃李與換上鮮艷華麗和服的芳根京子現身，為電影《雪之花》造勢。

龜梨菅田輪住登場 此外，串流劇《外道之歌》的組合KAT-TUN主將龜梨和也與男星窪塚洋介、《劇映畫孤獨的美食家》的松重豐、《Sunset．Sunrise》的菅田將暉、三宅健與井上真央，以及型男藤岡靛、齋藤工等亦相繼亮相，大受影迷歡迎，簽名簽到手軟。