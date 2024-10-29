暢所欲玄：命數

命數者，命運與數據也。何謂命？命者即是生命也，由脫離母體一刻開始，受到天地之氣、地球磁場之影響，繼而產生了所謂生辰八字，當中之吉凶禍福、貧窮富貴便產生了，正是「落地喊三聲，好醜命生成」，無得話唔好便不出世，無第二次機會去重生，亦即如俗語所言，「命裏有時終須有，命裏無時莫強求」。

數者，數字人生也。條數點計呢？你有幾長命或幾短命，高智商定低能，身體健康定殘疾，有幾多錢身家，豐衣足食定無啖好食……此中便有定數，數之多寡，因人而異，不一定努力工作而富足，不一定懶散必貧窮，不一定注重養生而長命，不一定好酒色煙而短命。

既然命數早已定下，何需知道？知道了也無法改變，知命有何用？此言便差矣！知命者，是知道了自己命運之軌迹，何處有阻滯危險，便向安全之地而行。當然，改變是無可能的，但可改善一下，當中便可大事化小、小事再化小些，此便是避重就輕之做法，但明知而不去設法規避，禍患便一定嚴重，正所謂先天不足，後天又失調，神仙也幫助不了。

玄學家伍立群