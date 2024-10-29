女神變農婦 范冰冰學插秧 赤腳做泥鴨

內地女星范冰冰近幾年一直致力重回娛圈頂流地位，早前她到馬來西亞拍攝新片《地母》，無懼自毀女神形象，飾演農村婦人角色，除刻意增20磅谷到變「肥冰」外，原來也不介意污糟邋遢瞓身做「泥鴨」。

冰冰在戲中學習插秧的片段曝光，片中披頭散髮的她身穿闊身T裇及布褲，打扮平民過「屋邨師奶」。身嬌肉貴的她更毫不猶豫赤腳踏入泥濘中，落手落腳跟農村婦努力學插秧，期間她不小心跣倒，半身浸在泥水中。

網民大讚要加冰冰「專業分」，一向注重美白的她，在又熱又曬的環境下眉頭也不皺，還帶笑跟農婦請教插秧技巧及與工作人員閒聊。冰冰離開泥地後，見其穿上拖鞋的腳趾及褲管全是泥漿，她邊清洗邊笑說泥漿有美容作用，見她行路步伐緩慢欠自然，未知是否跌親所致。

「山寨版冰冰」被圍 做完農婦後，冰冰重現女神風采，穿上仙氣滿滿的紗裙出席電影宣傳活動，還在應援區自拍賣萌。不過前晚有網民分享在杭州萬聖節活動中巧遇「冰冰」的短片，當時「冰冰」被大批民眾包圍，原來萬聖節中的「冰冰」只是男扮女裝的「山寨版」，神似非常。