譚嘉儀瞓地跳辣舞 「赤裸」回饋歌迷

歌手譚嘉儀前晚舉行個唱，挑戰性感極限大跳熱舞，瞓地、趷籮招數盡出，相當火辣。她為個唱操出馬甲線，揚言往後會多出跳唱歌。

譚嘉儀一連3場演唱會前晚舉行尾場演出，獲圈中好友黃嘉雯、鄧伊婷、莊思敏、莊思明、楊明、黃建東及陳庭欣等到場支持。

嘉儀身穿白色開胸設計長裙，以公主姿態登場獻唱《Can You See》揭開序幕，她指今次演唱會想給大家看到自己最赤裸的一面，所以播放其成長片段，不過口誤說成「生前片段」，引起哄堂大笑，而觀眾聽到她說「赤裸」時，即大叫「除衫」，她笑說：「我又唔係男仔，唔騷肌。」

自爆受情傷 演唱會上，嘉儀自爆曾在戀愛路上受傷，但不敢去婚姻介紹所，因電視近日播出有關介紹所的騙案。她全晚共換了4套衫，當中以性感銀色套裝上陣跳辣舞，露腰騷腿兼晒事業線，不乏彎腰、瞓地和趷籮等動作，掀起高潮。她自言事前刻意節食減肥操出馬甲線，為籌備個唱連續失眠數周。

受訪時，嘉儀形容今次演唱會是夢想成真，滿意表現。提到辣舞環節相當出色，她指排練了很長時間，問到會否增加跳唱歌？她說：「暫時得一首，會想做多幾首。（今次衣服係性感極限？）最主要想靚。」提到開場歌衫像結婚禮服，她否認想搞到似婚禮：「其實想個演唱會童話啲，後面跳舞都改咗風格。（識個男人結婚？）咁又唔使，隨緣。（唔敢去婚姻介紹所？）講笑啫，因為近排比較盛行呢樣嘢，我從來冇去過。」