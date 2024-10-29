中娛星動：巡唱叫好加開兩場 竇靖童神還原王菲 勢做接班人

天后王菲後繼有人！她的長女竇靖童日前在上海舉行處女巡唱，完美複製媽咪的天籟之音，更模仿其煙熏眼妝及多個標誌性造型，難怪演出叫好叫座，童童更宣布加開兩場！

王菲貴為樂壇天后，外界一直在物色其接班人，原來遠在天邊近在眼前，其愛女竇靖童已經完美接棒。童童大前日在上海展開首次個人巡迴演唱會《狀況外》，雖然王菲最終未有現身睇騷，不過就送上花籃，低調送上支持。

憑歌寄意感動樂迷 演唱會上，童童誠意十足換了多個造型，更向媽媽致敬，化上王菲當年開演唱會的標誌性藍色煙熏眼妝，而其他造型亦具王菲的影子，唱腔更獲激讚似媽咪。最特別的是，王菲曾於2016年《幻樂一場》演唱會上獻唱由童童作曲的《童殿》，今次童童唱出該曲的英文版本《The Way》，盡得對方真傳。另外，童童又唱出《煙花》一曲，以歌詞「媽媽我長大了，不會再難過所有離開」憑歌寄意，令人動容。

不少歌迷大讚童童表現亮眼，神還原王菲巔峰時期的演出。演唱會獲得一致好評，童童前晚拍片公布喜訊，宣布2024年的最後兩站巡演，落實將於12月14日及21日，分別在成都及佛山舉行，令一眾樂迷大感期待，準備隨時搶飛！