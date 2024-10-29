街頭趕工惹圍觀 謝天華破格做「爛佬」 張家輝白髮滄桑

藝人謝天華、胡杏兒及張家輝於內地為新劇趕工，由於劇本超班，就算杏兒要剪短頭髮、張家輝要老妝上陣、謝天華要爛撻撻示人也在所不辭，希望為觀眾帶來驚喜。

影帝張家輝、胡杏兒、謝天華及內地小生曾舜晞等正拍攝刑偵劇《芻狗之血》，張家輝相隔20年再拍電視劇，幕後班底更包括前無綫監製及編劇，故邀來不少前無綫藝人參與。劇中張家輝及杏兒飾演一對，早前杏兒更為劇中角色剪短頭髮，造型清爽。

日前劇組於內地恩平拍外景時吸引不少途人圍觀，張家輝的新造型亦曝光，見他特意染白頭髮顯老態。杏兒則與前無綫藝人趙永洪同場開工，而謝天華的造型亦相當破格，長鬈髮又滿面鬚的他以花恤衫上陣，似乎為角色增磅不少，與當年型格的「Laughing Gor」相差甚遠。

曾舜晞變壞演反派 謝天華昨日接受本報獨家訪問時表示：「同杏兒、家輝喺內地拍攝，造型係跟劇情需要，呢個係好特別嘅角色，我從影以來未試過，今次劇本超好，超強勁班底，保證可以帶驚喜畀觀眾，拍攝如火如荼，希望可以帶嚟超乎想像嘅精彩電視劇。」

另外，曾舜晞今次飾演大反派，日前上演穿插車群的戲份，吸引大批途人駐足觀看。他一改過往陽光正氣形象，粉絲大讚他的演出充滿壓迫感，眼神讓人驚嘆，與張家輝鬥戲一點也不輸蝕。開工以來台前幕後相處愉快，早前張家輝憑執導電影《贖夢》於英國影展上奪得「最佳導演」後，團隊舉辦小型派對為他慶祝。