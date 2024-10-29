娛圈單打：貓改不了偷腥 人戒不了出軌

世界上所有的婚姻失敗，總離不開偷食兩個字。「狼人」曉積文舊年同結婚27年的髮妻Deborra-Lee Furness宣布離婚，兩位當事人當時共同發表聲明，擺出再見亦是朋友姿態。結果真理愈辯愈明，老夫老妻搞到離婚，事出必有因，點止因了解而分開咁簡單吖。

果不其然，曉積文被揭跟百老匯音樂劇女演員Sutton Foster撻着。二人2021年合作百老匯音樂劇，簡直欲罷不能，一演逾年。當時外界嘖嘖稱奇，唔明點解Deborra一反常態冇去捧老公場，卻原來，有人將台上好感情延續到台下甚至床上，老婆唔眼冤就假！所以啫，俗語有云偷食行遠啲，但事實係好多男人不理好醜、但求就手㗎咋。

查實呢位Sutton Foster本身也是人妻，老公係經典電影《盜海豪情》編劇，大家仲領養一位7歲女兒。最新傳出Sutton入紙離婚，打算跟曉積文雙宿雙棲！外界形容呢對緋聞男女係婚內出軌兼雙重不倫，媽呀，真係好亂。

嗱，英國曾有網站進行調查，公開10大最易出軌行業，會計業、金融業、HR都榜上有名，高達85%受訪者認為發生婚外情的起點在職場上，有25.5%受訪者承認曾與同事出軌。計本欄話齋，出軌無分貴賤，從事乜嘢行業嘅出軌機會均等，皆因貓改不了偷腥，曉積文出軌音樂劇女拍檔，真係不足為奇。

再講吖，荷里活多姿多采，無奇不有，男女關係可以好兒戲。曉積文結婚27年先至走到離婚呢一步，老婆仲要大佢13年，以現今標準嚟講，都算係咁咯。